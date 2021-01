Polisten sahte para operasyonu

Lefkoşa’da dün polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda, iki kişinin tasarrufunda 100 TL’lik banknotlardan oluşan toplam 4 bin 500 TL sahte banknot ele geçirildi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre dün saat 11:00 sıralarında, Lefkoşa’da Narkotik ve Kaçakçılığı önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu, O.B.(E-25) bir markete tasarrufunda bulunan 2 adet 100 TL’lik sahte banknotu vererek tedavüle sürdüğü sırada suçüstü tespit edilerek tutuklandı.

Yapılan ileri soruşturmada bahse konu şahsın birlikte kaldığı Y.B.’nin (E-30) evinde yapılan aramada, 43 adet 100 TL’lik banknotlardan oluşan toplam 4 bin 300 TL bulunarak, emare olarak alındı.

Tedavüle sürülen 100 TL’lik banknotların seri numaraları C 490542321, C 452543305, C 414546301, C 520800345, C 478657587, C 748457154, C 621341215, C 325754621ve C 254568941 olarak açıklandı.

Sahte paraların piyasaya sürülme ihtimali göz önünde bulundurulduğundan, ellerinde yukarıda belirtilen seri numaralı 100’lük “Türk Lirası” cinsi para bulunan, bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak kişi ve kurumların çok dikkatli olmaları, şüpheli gördükleri kişileri en yakın polis karakoluna bildirmeleri gerektiği duyuruldu.