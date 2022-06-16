Polisten sahte para uyarısı

Polis, Yeniboğaziçi’nde, 50’lik banknotlardan oluşan 9 adet sahte ABD dolarlarının tedavüle sürüldüğünü açıklayarak, vatandaşları uyardı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Yeniboğaziçi’nde faaliyet gösteren bir kumarhanede bulunan bir şahıs, 50’lik banknotlardan oluşan 9 adet sahte ABD dolarlarını tedavüle sürdü.

Tedavüle sürülen sahte banknotların seri numaraları şöyle:

“KB16736741L, KB46029773L, KB68529766L, KB16718748L, KB16718749L, KB68518165L, KB46036217L, KB46018595L ve KB30929520L”

Söz konusu sahte paralardan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali olduğuna dikkat çeken polis, ellerinde belirtilen seri numaraları ile başlayan “50’lik ABD Doları” cinsi para bulunduran bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak olan kişi ve kurumların dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Ayrıca şüpheli görülen kişilerin en yakın polis merkezine bildirilmesini istendi.