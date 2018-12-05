Polisten sürücülere uyarı

Polis Basın Subaylığı, sürücüleri, Tuzluca-Çayırova arasında yavaş ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.



Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, Tuzluca-Çayırova arasındaki güzergahta şiddetli yağış nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı, ayrıca yol içerisinde biriken yağmur sularının sürüş güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirtilerek, bu güzergahı kullanan sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri istendi.