Polis Basın Subaylığı, sürücüleri, Tuzluca-Çayırova arasında yavaş ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, Tuzluca-Çayırova arasındaki güzergahta şiddetli yağış nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı, ayrıca yol içerisinde biriken yağmur sularının sürüş güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirtilerek, bu güzergahı kullanan sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri istendi.
Polisten sürücülere uyarı
Polis Basın Subaylığı, sürücüleri, Tuzluca-Çayırova arasında yavaş ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.
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