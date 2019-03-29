Polisten sürüş ehliyetlerinin değişimi ile ilgili protokol konusunda açıklama

Polis Genel Müdürlüğü Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı arasında “sürüş ehliyetlerinin değişimi” ile ilgili yapılan protokol konusunda açıklama yaptı.

Açıklamada, “İlgili protokol iki ülke vatandaşlarının sahip oldukları ehliyetlerin diğer ülkede de geçerli ve aynı sınıfa karşılık gelen ikinci bir sürüş ehliyetine, herhangi bir sınava girmesine gerek kalmadan sahip olunmasına imkan vermektedir. Mevcut ülke ehliyeti ile diğer ülkede her koşulda ve süresiz olarak motorlu taşıt kullanma hakkı bulunmamaktadır” ifadeleri kullanıldı.

Polis açıklamasında protokole ilişkin medyaya yansıyan haberlerin, Polis Genel Müdürlüğü’nce yapılan denetimlerde ülkede bulunan TC uyruklu kişilerce yanlış anlaşıldığının gözlemlendiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İlgili protokol iki ülke vatandaşlarının sahip oldukları ehliyetlerin diğer ülkede de geçerli ve aynı sınıfa karşılık gelen ikinci bir sürüş ehliyetine, herhangi bir sınava girmesine gerek kalmadan sahip olunmasına imkan vermektedir. Mevcut ülke ehliyeti ile diğer ülkede her koşulda ve süresiz olarak motorlu taşıt kullanma hakkı bulunmamaktadır.

Şu anda yürürlülükte bulunan yasa ve tüzüklere göre; KKTC’de motorlu araç kullanabilmek için ziyaretçi statüsünü kaybeden kişilerin (öğrenci, çalışma izinli vb.) bu statülerini kaybettikleri tarih itibariyle kendilerine tanınan bir aylık süre içerisinde KKTC’den bir sürüş ehliyeti almak zorunluluğu vardır. KKTC’de motorlu araç kullanmak arzusunda olanlar, herhangi bir sürüş ehliyeti sınavına girmeksizin TC Sürüş Ehliyeti, iki adet vesikalık fotoğraf ve ödenecek harç ile Motorlu Araçlar Mukayyitliği Sürüş Ehliyetleri Birimine başvurulması halinde, aynı sınıfa haiz KKTC Sürüş Ehliyetine sahip olabilirler.”