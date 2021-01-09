Polisten uyuşturucu operasyonları

Dün, saat 14:00 sıralarında, Gönyeli’de H.K. (E-29)'nin yolcu olarak bulunduğu İ.O.’(E-24)’nun kullandığı salon araç polis tarafından şüpheli görülerek durduruldu. Akabinde araçta ve adı edilenlerin üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 0.5 gram ağırlığındaki sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde tütün ile karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet ucu yanık sarma sigara bulundu.

Ayni gün H.K.’nin ikametgahı’nda yapılan aramada, yaklaşık 3 gram 100 miligram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Yürütülen soruşturmada meselede bağlantısı bulunan S.K.’nin (E-22) ikametgahında yapılan aramada da toplam 7.5 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile bir adet üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi bulundu. Tüm zanlılar tutuklandı.

Yine dün , saat 15:00 sıralarında, Gazimağusa’da N.A.M.D.’nin (E-22) ikametgahında, ve üzerinde polis tarafından yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık bir buçuk gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve yaklaşık 350 miligram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Yine aynı adreste bulunan J.H.’nin (E-23) tasarrufunda ise yaklaşık yarım gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Bahse konu şahıslar tutuklandı.



Öte yandan dün, saat 16:00 sıralarında, Gazimağusa’da T.T. (K-21) yönetimindeki araç ile işlemiş olduğu trafik suçundan dolayı ileri işlem için araçta yolcu olarak bulunan G.D. (E-24) ve G.O. (K-17) birlikte trafik şubesine celp edildiği sırada tasarruflarında bulunan yaklaşık 110 gram 500 miligram ağırlığındaki hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi bahse konu araç içerisinde dışarıya attıkları tespit edildi.. Adı edilenler ve araçta yapılan aramada, 2 adet hassas terazi bulunarak emare olarak alındı.. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

Olaylar ile ilgili, soruşturmalar devam ediyor.