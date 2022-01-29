Polisten uyuşturucu operasyonları

Polis, 27-28 Ocak tarihlerinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Gazimağusa ve Girne’de gerçekleştirilen operasyon sonucu; toplam 40 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, bir adet öğütücü, üzerinde kokain türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet metal kaşık ile bir adet plastik bardak bulunarak emare olarak zapt edildiğini duyurdu.

Operasyon kapsamında M.İ.M.A.T.(E-34),B.S.K.A.(E- 35) ve H.M.S.A.A.L.(E-21) tutuklandı.

Öte yandan dün, yine Lefkoşa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından E.C.A.(E-29)’nın kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada yaklaşık 12 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığı ve bahse konu şahsın turuklandığı açıklandı.