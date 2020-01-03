Polisten uyuşturucu operasyonları

Dün 11:00 sıralarında, Ercan Havalimanı'ndan KKTC'ye giriş yapan M.K.(E-32)’ye narkotik dedektör köpeğinin tepki vermesi sonucu üzerinde yapılan aramada yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs tutuklandı.

Öte yandan, saat 18:00 sıralarında, Bostancı'da, Şht. Orhan Barut Sokak üzerinde, polis tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu park haklide bulunan aracı içerisinde şüpheli olarak görülen E.D.(E-36)’nin tasarrufunda, yaklaşık 3 gram ağırlığındaki sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile uyuşturucu madde içerdiğine inanılan ikisi 2 tam ve biri yarım olmak üzere 3 adet hap bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı.

bugün ise saat 20:30 sıralarında, Lefkoşa’da Metehan Kara Giriş Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yapan S.A.B.S.(E-23)’nin kullanımında bulunan araçta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramda yaklaşık 41 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile aynı araçta yolcu olarak bulunan A.M.M.H.A.(E-21) üzerinde yapılan aramada ise yaklaşık 150 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

PARA VE KAMBİYO YASASINA AYKIRI HAREKET

Yolcu beraberinde 10.000 Euro muadili döviz veya Türk lirasından fazla para ile yetkili makamlara beyan yapılmadan yurt dışına çıkış yapılmasının yasak olmasına rağmen; 02.01.2020 tarihinde, Ercan Havaalanı’nda R.A.(E-54)’nın 15.000 ABD doları nakit parayı, İ.A.(E-51) 15.000 ABD Doları nakit parayı ve H.O.(E-41)’nun ise 14.858 ABD Doları ve 75 Euro nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden yurt dışına çıkış yapacakları sırada tespit edildi.

Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.