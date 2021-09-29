Polisten uyuşturucu operasyonu

Girne-Lefkoşa anayolunda dün gece M.Y.’nin (E-26) kullanımında olup, Ç.G.(E-23) ile D.C.G.’nin (E-21) yolcu olarak bulunduğu araçta yapılan aramada toplam bir buçuk kilo ağırlığında 4 çeşit uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili adı geçen şahıslarla beraber toplam 5 kişi tutuklandı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda Ç.G.’ye ait el çantasında, yürütülen ileri soruşturmada M.Y.’nin Lapta’daki ikametgahında yapılan aramada da uyuşturucu bulundu. Operasyonlarda ayrıca 1 adet hassas terazi, vücut geliştirmede kullanılan ilaç ve bir adet plastik öğütücü ele geçirildiği kaydedildi.

Olayla bağlantısı olduğu tespit edilen J.F.İ.(K-23) ve D.İ.’nin (E-28) kaldığı evde uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Bahse konu şahısların da tutuklandığı ve soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Öte yandan polis tarafından dün saat 19.30’da yapılan aramada Gönyeli’de L.T.O’nun (E-30) kaldığı evde yaklaşık 2 gram uyuşturucu bulundu.

Bahse konu şahıslar tutuklandığı ve soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

ANİ ÖLÜM

Gazimağusa’da sakin Mustafa Abukamil’in (E-71) pazartesi günü saat 13.30 sıralarında Lefkoşa’da tedavi gördüğü özel bir hastanede yaşamını yitirdiğini bildirildi.

Soruşturma devam ediyor.

HABİB’İN ÖLÜM SEBEBİ “KALP KRİZİ” OLARAK TESPİT EDİLDİ

Cumartesi günü rahatsızlanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanes’inde yaşamını yitiren Lefkoşa’da sakin Bilal Hasan Habib’in (E-52) ölüm sebebinin “kalp krizi” olduğu belirlendi.

Ölüm nedeni otopsi sonucu belirlenen Habib’in ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.

KENDİSİNİ EMLAKÇI OLARAK TANITIP, SAHTEKARLIKLA PARA TEMİN ETTİ

Girne’de, 9-18 Eylül tarihleri arasında H.Ş.’nin (E-26) kendisini emlakçı olarak tanıtıp, kiralık olmayan bir daireyi üç kişiye kiralayacağı vaadinde bulunduğu ve 22 bin 400 TL’yi sahtekarlıkla temin ettiği tespit edildi.

Şahsın tutuklandığı ve soruşturmanın devam ettiği belirtildi

LEFKOŞA’DA TEMİZLİK AMACIYLA GİDİLEN EVDEN HIRSIZLIK

Lefkoşa’da, R.A.(E-27) ve S.A.’nın (K-27) Haziran 2020-Mart 2021 tarihleri arasında temizlik amacıyla gittikleri bir ikametgahtan 1 adet kalem cüzdanı, para cüzdanı, 1 adet pırlanta yüzüğü ile nikah yüzüğünü ve 250 TL nakit parayı çaldıkları tespit edildi.

Bahse konu şahıslar tutuklandığı ve soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

GİRNE’DE HIRSIZLIK

Girne’de 18-28 Ağustos tarihleri arasında, C.A.U’nun (E-32), araba satın alacağı gerekçesiyle başka bir şahıstan emaneten aldığı 11 bin 500 TL’yle araba satın almayıp, o parayı harcadığı tespit edildi

Bahse konu şahıs tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA UYMAYAN 21 KİŞİ HAKKINDA YASAL İŞLEM

Sokağa çıkma yasağı kapsamında ülke genelinde dün ve bugün polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu toplam 21 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilerek, haklarında yasal işlem başlatıldı.