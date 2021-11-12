Polisten uyuşturucu operasyonu

Polis Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından, dün, başkent Lefkoşa’da ve Beyarmudu’nda yapılan iki farklı operasyonda, biri kadın toplam dört kişi “kanunsuz uyuşturucu madde (Hint keneviri) tasarrufundan” tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 18.00 sıralarında, Lefkoşa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü operasyon sonucu; T.B.N.D. (E-26) ve A.D.M.’nin (K-26) tasarruflarında satışa hazır vaziyette yaklaşık 56 gram ağırlığında Hint keneviri (Skunk) türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Operasyonda ayrıca, uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 12 bin 20 TL, 660 Dolar ve 70 Euro nakit para ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir hassas terazi de bulunarak emare alındı.

Öte yandan, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin, dün, saat 21.00 sıralarında Beyarmudu’nda yaptığı operasyonda ise; C.P.(E-19) ve E.G.’nin (E-19) tasarruflarında yaklaşık 390 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Söz konusu şahıslar tutuklandı.

DERİNYA KAPISI’NDAN GELEN KİŞİ KANUNSUZ ATEŞLİ SİLAH VE PATLAYICI MADDE TASARRUFUNDAN TUTUKLANDI

Derinya kapısından aracı ile KKTC’ye giriş yapan 39 yaşındaki bir erkek, “kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde tasarrufundan” tutuklandı.

Polis, dün, saat 10.30 sıralarında, Derinya Kara Kapısı’ndan kullanımındaki araçla KKTC’ye giriş yapan P.N.’nin (E-39) aracında yapılan aramada; bir av tüfeği, 46 canlı av tüfeği fişeği ve 7 vurulmuş av hayvanı (cigla) bulunarak emare alındığını bildirdi.

LEFKOŞA’DA KAYIP ŞAHIS: 27 YAŞINDAKİ BENİ BELLARD ISHIMWE ARANIYOR

Lefkoşa’da sakin 27 yaşındaki bir erkek şahsın, pazar günden beri kayıp olduğu ve aranmakta olduğu bildirildi.

Lefkoşa’da sakin Beni Bellard Ishimwe’nin (E-27), pazar günü saat 21.00’de kaldığı evden ayrıldığı ve halen kendisinden haber alınamadığı ev arkadaşı tarafından dün polisin bilgisine getirildi.