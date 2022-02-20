Polisten uyuşturucu operasyonu

Dün 1:30 sıralarında, Girne çevre yolu üzerinde, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş ve trafik operasyonu kapsamında, kullanımındaki araçla kontrol maksatlı durdurulan B.O.O.(E-26)’nun şüpheli hareketleri sonucu üzerinde yapılan aramada; tasarrufunda yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde tütünle karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet sarma sigara ve araçta yolcu olarak bulunan M.M.M.(K-22)’nin üzerinde yapılan aramada ise tasarrufunda içerisinde tütünle karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet sarma sigara bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar ile araçta yolcu olarak bulunan P.I.(E-32) tutuklandı.