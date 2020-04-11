Polisten uyuşturucu operasyonu

Lefkoşa - Gazimağusa anayolu üzerinde polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda, tasarrufunda uyuşturucu bulunduran ve mesele ile ilgili bağlantısı tespit edilen 5 kişi tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, dün saat 18.00 sıralarında gerçekleştirilen operasyon sonucu, O.Ö’nün (E-59) kullanımında bulunan araçta yapılan aramada yaklaşık 4 gr ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde ve içerisinde tütün ile karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu bulunan bir adet ucu yanık sarma sigara bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs ve araçta yolcu olarak bulunan N.A(E-35) , Y.A (E-30) ve H.A (E-29) tutuklandı.

Mesele ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada olayla bağlantısı olduğu tespit edilen F.D’nin (E-48) Lefkoşa’daki ikametgahında yapılan aramada ise; yaklaşık 15 gr ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındı ve F.D tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.



Sokağa çıkma yasağı kapsamında son 24 saatte ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde; 52 kişinin kısmi, 5 kişinin ise gece saat 21.00’den sonra olmak üzere, toplam 57 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi.

Polis ayrıca 1 kişinin iş yerini açık bulundurduğunun, 1 kişinin ise karantina kurallarına uymadığının tespit edildiğini bildirdi. Bahse konu şahıslar tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.