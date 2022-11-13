Polisten yol kapatma duyurusu...

15 Kasım KKTC’nin 39’uncu Kuruluş Yıldönümü, kutlama tören programı nedeniyle 15 Kasım Salı günü Lefkoşa’da, saat 07.00’den itibaren, törenin sona ereceği saate kadar Gönyeli Çemberi ile Honda trafik ışıkları kavşağı arasında kalan yol güzergâhı trafik akışına kapatılacak.

Polis Genel Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, belirtilen tarih ve saatlerde; Organize Sanayi Bölgesine gitmek isteyen sürücüler için ulaşım, Altınbaş Petrol İstasyonu önündeki yol kavşağı ile Cezaevi kavşağından kontrollü olarak sağlanacak.

Gazimağusa istikametinden gelip Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne gitmek isteyen sürücüler için ulaşım, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu ile Yakın Doğu Bulvarı üzerinden sağlanacak.

Gazimağusa istikametinden gelip Lefkoşa şehir içine doğru seyredecek sürücüler için ulaşım, Hamitköy Çemberinden sola dönüp, Mimar Mehmet Vahip Caddesi ile Şht. İsmail Beyoğlu Caddesi veya Honda Trafik Işıklarından sola dönerek, Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinden sağlanacak.

Gazimağusa istikametinden gelip Güzelyurt istikametine doğru seyredecek sürücüler için ulaşım, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu üzerinden Gönyeli Çemberi güzergâhı veya Lefkoşa Mehmet Akif Caddesi üzerinde bulunan Citröen trafik ışıkları kavşağı ile Metehan-Alayköy Çevre yolu üzerinden sağlanacak.

Güzelyurt istikametinden gelip Lefkoşa istikametine doğru seyredecek sürücüler için ulaşım, Alayköy-Metehan Çevre yolu veya Gönyeli Çemberi ile Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergahı üzerinden sağlanacak.

Girne istikametinden gelip Lefkoşa istikametine doğru seyredecek sürücüler için ulaşım, Boğazköy-Dikmen yolunu kullanarak Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi içerisinden devam edip, Altınbaş Trafik Işıkları kavşağı üzerinden veya Girne-Lefkoşa Anayolunu kullanan sürücüler için ise Gönyeli Çemberinden Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergâhı üzerinden sağlanacak.

15 Kasım KKTC’nin 39’uncu Kuruluş Yıldönümü, kutlama tören programı nedeniyle, 15 Kasım Salı, Gazimağusa’da, saat 12.00’den itibaren törenin sona ereceği saate kadar İsmet İnönü Bulvarının, DAÜ Çemberi ile Sulu Çember arasında kalan kısmı ve Baykal Çemberi trafik akışına kapatılacak.

Polis açıklamasında, trafik akışına engel olmamak için sürücülerin belirtilen yollar üzerine araçlarını park etmemeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.