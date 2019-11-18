Polisten yol yapım çalışması olan yerler ile ilgili uyarı

Lefkoşa’da Altınbaş Petrol’den Gönyeli Çemberine giden yolun tek şeridi trafiğe kapatıldı. Kumyalı-Ziyamet anayolunda da trafik akışı tek şeritten sağlanıyor. Polis, yol bakım çalışmaları nedeniyle tek şeride düşürülen bu yolları kullanacak sürücülerden dikkatli olmasını istedi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışması olan yollarla ilgili bilgi verildi.

Buna göre, Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde Gönyeli Çemberi ve Altınbaş Petrol ışıkları arasında, Gönyeli istikametine doğru olan çift şeritli yol üzerinde banket genişletme çalışmaları var. Çift şeritli yolun tek şeridi trafik akışına kapatıldı.

Öte yandan Kumyalı-Ziyamet anayolu üzerinde yol bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Yolun tek şeridi trafik akışına kapatıldı.

Karpaz anayolunda, Ziyamet kavşağı ile Gelincik kavşağı arasındaki yol bakım çalışmaları ise tamamlandı. Yol yeniden trafiğe açıldı.

Polis, tek şeridi trafiğe kapatılan söz konusu güzergahları kullanacak sürücülerden yavaş ve dikkatli seyretmelerini, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istedi.