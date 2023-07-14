Posta Dairesi ile İskele Belediyesi arasında iş birliği protokolü yapıldı

Posta Dairesi Müdürlüğü ile İskele Belediyesi arasında iş birliği protokolü yapıldı.
Posta Dairesi Müdürü Yusuf Örs, İskele ilçesinin son yıllarda nüfus yoğunluğu artan ilçelerden birisi olması, buna bağlı olarak da koli ve paket hizmetlerinin artmasının İskele Posta Şubesinde yer ve mekân sıkıntısı yaşanmasına neden olduğunu kaydetti.
Örs, İskele Belediyesi’ne ait ve koli kabul birimi olarak kullanılmak üzere Posta Dairesi'ne tahsis edilen yer için, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu'na Posta Dairesi adına teşekkür etti.