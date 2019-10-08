Posta Dairesi Müdürü'nden mesaj

Posta Dairesi Müdürü Sövüda Besimler, KKTC Posta Dairesi’nin müdürlük ve 38 şubeyle halka en kaliteli posta hizmetini sunabilmek adına belirlenen hedefeulaşmak için imkânları çerçevesinde, özveri ile çalıştığını kaydetti.

Besimler 9 Ekim Dünya Posta Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, başta çalışma arkadaşları olmak üzere, posta hizmetlerinde emek verenlerin Dünya Posta Günü’nü kutladı.

Besimler, 9 Ekim Dünya Posta Günü’nün etkilediği kitle ve oluşturduğu etki bakımından insanlık tarihi boyunca daima gündemde olan iletişim ve posta sektöründe önem arz eden günlerden biri olduğunu vurguladı.

Dünya Posta Birliğine üye ülkeler tarafından her yıl düzenli olarak kutlanan günün,

posta idareleri arasındaki birliktelik ruhunun bir ürünü olduğunu ifade eden Besimler, temel görevi halkın en doğal hakkı olan haberleşmeyi sağlamak olan KKTC Posta

Dairesi’nin, olanaklar ölçüsünde bu hizmeti özveri ile vermeyi sürdürdüğünü kaydetti.

Besimler, günümüzde, iletişim teknolojilerinin baş döndüren gelişimi ve değişiminin, haberleşmealanındaki sunduğu yenilik ve hızlı iletişim olanaklarının, mektuplaşma alışkanlığınıazaltmış olsa da, ticari haberleşme, tebrik ve kitap vs. aboneliğinde sağlanan artışın,posta hizmetleri faaliyetlerinin bu yöne doğru yoğunlaşmasını gerekli kıldığına dikkat çekti.

Yarım asırlık geçmişi bulunan internetin; alışkanlıkları, zorunlulukları değiştiren

ve dönüştüren yeni bir yaşam tarzı haline geldiğini söyleyen Besimler, “Bu nedenle ‘Bilişim Çağı ‘ olarak adlandırdığımız bu dönemde e- ticaret olanaklarını göz ardı etmek yada ikinci planaatmak gibi bir durum artık söz konusu değildir.Birçok ülke Posta İdaresi gibi KKTC Posta Dairesi de e-ticaret’le son yıllardaki çıkışıyla küresel ekonomi için büyük bir öneme kavuşmuş ve bir günde milyarlarca dolarlık biralışverişin yapıldığı büyük bir sektörün içerisinde yer alacaktır” dedi.

Besimler, elektronik haberleşme imkânlarının, baş döndüren hızlı gelişimiyle de bağlantılı olarakposta hizmetlerinin, her zaman haberleşme alanındaki önemini ve etkinliğini koruyacak

olmasının bir gerçek olduğuna işaret etti.