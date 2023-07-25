Posta Dairesi Müdürü Yusuf Örs, Meclis Başkanı Zorlu Töre'ye veda ziyareti gerçekleştirdi

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Posta Dairesi Müdürü Yusuf Örs, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre'ye veda ziyareti gerçekleştirdi.

Posta Dairesinden verilen bilgiye göre, 1 Ağustos itibariyle, yaş haddinden emekliye ayrılacak Örs, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre’yi ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Yusuf Örs, Meclis Başkanı Zorlu Töre'ye 1970-1998 yılları arasında Posta Dairesi tarafından basılan posta pullarının tasarımlarını içeren bir katalog armağan etti. Ayrıca Meclis Başkanı Zorlu Töre de, "Şampiyon Melekler" adına basılan posta pullarından 2 set satın aldı.

Posta Dairesi Müdürü Yusuf Örs, yaptığı açıklamada, kendisinin görev yaptığı süre içerisinde Meclis Başkanı Zorlu Töre'ye işbirliği ve yardımlarından dolayı, devletin sürdürdüğü milli politikalara Cumhuriyet Meclisi’nin yaptığı katkılar, milli duruş ve milli görüşleri için teşekkür etti.