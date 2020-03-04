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Posta Dairesi'nden uyarı

Posta Dairesi'nden uyarı
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Posta Dairesi’ne bağlı şube ve postanelerden kuruluşlar adına paket teslim alacak şahısların, beraberlerinde şirketin yazılı yetki belgesini getirmeleri gerektiği duyuruldu.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, mevcut uygulamaya göre, kuruluşlar adına paket posta teslim almaya giden şahıslara, beraberlerinde yazılı yetki belgesi yoksa herhangi bir teslimat yapılmadığını belirtti. 

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Posta Dairesi Bakanlıklar Paket Postanesi, Mağusa Merkez Şubesi, Girne Merkez Şubesi, Güzelyurt Paket Postanesi ve Gemikonağı Şubesinden kurumlar adına paket posta teslim alacak şahısların, beraberlerinde yazılı yetki belgesi bulundurması gerektiği kaydedildi.

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