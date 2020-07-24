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Prim oranlarında indirim ile ilgili düzenleme yürürlüğe girdi

Prim oranlarında indirim ile ilgili düzenleme yürürlüğe girdi
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Sosyal Sigorta ve Sosyal Güvenlik Yasası Kapsamında Sigortalı Olanlara Uygulanacak Prim Desteği Hakkında Kararname , 22 Temmuz’da  Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, kararname kapsamında, işverenlerin Sosyal Sigortalar ve Sosyal Güvenlik Yasası kapsamında olan çalışanları için,  Temmuz 2020 - Ocak 2021 ayları arasında ( 7 ay boyunca), sigortalının işveren tarafından bildirilen prime esas kazanç miktarının % 5’i ile işveren tarafından sigortalının kazancından herhangi bir kesinti yapılmadan  prim destek ödemesi sağlanacak.

Kararnamenin geçerli olduğu   tarihlerde, çalıştırdığı sigortalıların  primlerini ilgili ayı takip eden ayın 15’ine  kadar ödemek koşuluyla,  çalışanlarının tüm prim borçlarını ödemiş ya da yapılandırmış olan işverenler, prim destek ödemesinden faydalanabilecek.

Devlet bütçesinden, kendi  özel yasalarına göre faaliyet gösteren  bağımsız kuruluşlar ile diğer kamu, kurum ve kuruluşları, özerk bütçelerden  veya katma  bütçeler ile  döner sermayeli  iş yerleri, yabancı devletlere ait  kamu, kurum ve kuruluş niteliğindeki  iş yerleri ile  bankacılık ve finans  sektöründe faaliyet gösteren  iş yerleri, casino, bet office, gece kulüpleri, döviz büroları, GSM operatörleri  ve ev hizmetlerinde  çalışanlar  ise,  kararname kapsamı dışında tutularak bu destekten faydalanamayacak.

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