Prim süresi uzatıldı

Sigortalıların Şubat Ayı Prim Ödeme Süresi 15 Nisan 2020’ye uzatıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlar Kurulu, prim ödeme yükümlüsü olan ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından pandemi olarak kabul edilen Corona Virüsü (Covid-19) nedeniyle ekonomik faaliyetleri aksamış olan işletmelere kolaylık sağlanması amacıyla sigortalıların Şubat 2020 ayına ait primlerinin ödeme süresini 15 Nisan 2020 tarihine kadar uzattı.