Prof. Dr. Bayram Göçmen gözyaşlarıyla uğurlandı

Türkiye'de sürüngenlerin yaşamı üzerine yürüttüğü bilimsel çalışmalarla tanınan ve 'sürüngenlerin can dostu' olarak bilinen 54 yaşındaki Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bayram Göçmen, uzun süredir mücadele ettiği kanser hastalığı nedeniyle Cuma günü yaşamını yitirdi.

DHA'nın haberine göre yaklaşık 3 yıl önce çok büyük değer verdiği annesini kaybettikten sonra kansere yakalanan Prof. Dr. Göçmen'in ölümü, görev yaptığı üniversite olmak üzere zooloji bilim dünyasını yasa boğdu. Prof. Dr. Göçmen'in cenazesi bugün Lefkoşa'da İsmail Safa Camisi'nde, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası, Lefkoşa Türk Mezarlığı'na defnedildi. Prof. Dr. Bayram Göçmen,kanserle 2 yıl mücadele etti.Cuma günü ise hayata gözlerini yumdu.

KEŞFİNE ANNESİNİN ADINI DA VERMİŞTİ

Türkiye'de 'sürüngenlerin can dostu' olarak tanınan Prof. Dr. Göçmen, Muğla'nın Göcek bölgesinde yeni bir tür keşfi yapıp oteline döndükten sonra, annesi Ülfet Göçmen'i kaybetmişti ve keşfettiği yeni alt tür semendere annesinin adından esinlenerek 'ulfatae' adını vermişti. O dönem DHA'ya açıklamada bulunan Prof. Dr. Göçmen, "Dostlarım o süreci bilir, yıkılmıştım. O zamanki semender çalışmalarımız da bu süreçte sonuçlandı ve yaptığımız çalışmalar sonucunda Gökçeovacık ya da halk arasında 'ala' olarak da bilinen semenderimizin 2 ayrı taksonu temsil ettiğini ortaya çıkardık. Bu taksona, o çalışmayı yaparken kaybettiğim anacığımın adını vermeyi uygun gördük" diye konuşmuştu.

Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2019, 15:22