Prof. Dr. Bıçak’tan Bahreyn’de temaslar

Rauf Denktaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak, 3-7 Mart tarihleri arasında Bahreyn’de Filipin Kökenli AMA Eğitim Sistemleri içerisinde yer alan Bahreyn Uluslararası AMA Üniversitesi’ni denetledi. Prof. Bıçak’ın başkanlığını uzmanlar panelinin denetlemeleri beş gün sürdü.

Halen 16 üniversitesi bulunan Bahreyn’de Prof. Bıçak daha önce de aralarında Bahreyn Üniversitesi ile Bahreyn Politeknik’in bulunduğu 4 üniversiteyi denetlemişti.

Değerlendirmelerin 5. gününde panel üyeleri özdeğerlendirme raporunda yazılanlar, destekleyici materyaller ile görüşmelerde elde ettikleri bilgileri değerlendirerek özet bir rapor hazırladılar. Söz konusu raporu, Panel Başkanı Prof. Bıçak, Rektör ve Senato Üyelerinin katıldığı bir toplantıda sundu.

Prof. Bıçak, birçok uluslararası uzmanın katkısı ile hazırlanan “yükseköğretim kalite değerlendirme standartları ve süreçleri” konusunda başta Bahreyn olmak üzere diğer Körfez Ülkelerinin, Birleşik Arap Emirlikleri, Oman ve Suudi Arabistan’ın yakından takip edilmesinde ve örnek alınmasında büyük yarar olacağını ve bu yönde yapılacak olan çalışmaların başarılı olabilmesi için de gerekli birikim ile deneyimin geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Prof. Bıçak, bugüne kadar 40’ın üzerinde kurumsal ve program bazında çeşitli ülkelerde ve çeşitli kalite güvence kurumu adına denetlemelerde bulunduğunu ve kaliteli eğitim verme adına elde ettiği bilgi ve deneyimlerinin Rauf Denktaş Üniversitesi’nin gelişiminde büyük yarar sağlayacağını söyledi.