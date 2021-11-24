Prof. Dr. Hasan Acar:” Aşı karşıtlığı cinayettir”

GAÜ Tıp Fakültesi Pandemi Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hasan Acar, Genç TV’de yayınlanan Didem Gürses’in sunduğu Alternatif Gündem Programına katılarak Covid-19 aşıları konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Acar, aşı karşıtlığı yapmanın cinayetle eşit olduğunu belirtti.

Acar aşı karşıtlığı konusunda şu ifadelerde bulundu:

“Toplum sağlığı açısından aşının tek faydası hastalıktan ve ölümden kurtulmak değildir. Covid-19 aşısının birçok insanın bilmediği en önemli faydası bulaş olmasını yedi kat önlüyor olması. Aşısız bir kişi aşılı olan kişiye oranla yedi kat daha fazla bulaştırırken aynı zamanda aşısız biri hastalığa yakalandığı zaman dört kat daha fazla bulaştırma riskini taşıyor.

Aşılı olan kişi bir hafta gibi bir sürede atlatabilirken, aşısız olan kişi bir ay daha bu rahatsızlığı atlatamayabiliyor. Bu süre içerisinde de yoğun bir şekilde hastalığın bulaşmasına vesile oluyor ve hastalığı ağır seyrediyor.

Aşı karşıtları bunun anayasal bir hak olduğunu savunuyorlar ancak pandemi koşullarında toplum sağlığı tehdit altındaysa aşıyı yaptırmak zorundasınız. Eğer aşısı yaptırmıyorsanız toplum sağlığını direk riske atıyorsunuz aşı karşıtlığı cinayetle eşittir.

Bilimsel olarak araştırıldığında aşı olmayanların neden olduğu bulaş konusunda binlerce makale bulabilirsiniz. Aşı karşıtları ise bilimsel olarak hiçbir veri veya makale gösteremezler. Bunun özellikle propagandasını yapmak cinayettir.