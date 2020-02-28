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Prof. Dr. Yenen: Hastaların durumu stabil

Prof. Dr. Yenen: Hastaların durumu stabil
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Başbakan Ersin Tatar, Lefkoşa Hastanesi’nde çıkan yangının ardından YDÜ’ye sevk edilen hastaları ziyaret etti.
Tatar hastaları ziyaretinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında konuşan YDÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Müfit Cemal Yenen de, kazanın duyulmasının ardından YDÜ ve Girne Üniversitesi Hastanelerinin tüm tedbirleri aldığını ve tüm personelin görevlerinin başında olduğunu kaydetti.

Özveriyle gerçekleştirilen hızlı tahliyeler sonucu 42 hastanın YDÜ’ye, 2 hastanın da Girne Üniversitesi Hastanesi’ne yatırıldığını belirten Prof. Dr. Yenen, iki hastanın hayatını kaybettiğini kaydederek, başsağlığı diledi.

Yenen, diğer hastalar ve bebeklerin durumlarının stabil olduğunu, yoğun bakımdaki hastaların tedavilerinin sürdüğünü belirtti.

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