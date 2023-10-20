Prof.Dr. Kılıç, DAÜ'den yüzde 88.54 güvenoyu aldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektör Adayı Saptama Komitesi tarafından düzenlenen Rektör Eğilim Belirleme Oylamasında tek Rektör adayı olan Prof. Dr. Hasan Kılıç, DAÜ personeli ve öğrencilerinden yüzde 88.54 güvenoyu aldı.

DAÜ Rektör Adayı Saptama Komitesi tarafından yapılan açıklamaya göre, oylamaya 424 akademik personel, 469 yönetsel ve işçi personel ile toplam 8 öğrenci konseyi üyesi katıldı.

DAÜ’de Rektör Eğilim Belirleme Oylaması'na katılım oranının yüzde 77.81 olduğu belirtildi.

Prof. Dr. Hasan Kılıç, pazartesi günü saat 10.30’da toplanacak DAÜ Senatosu tarafından rektör olarak DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu’na önerilecek. DAÜ Rektörü, Vakıf Yöneticiler Kurulu Kararı ile atanarak göreve başlayacak.