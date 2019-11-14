“Projelerimiz hazır, kaynağa ulaşma noktasında sıkıntı çekiyoruz”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, yollarla ilgili projelerin hazır olduğunu kaydederek, “Bunları hayata geçirme noktasında ciddi bir kaynağa ihtiyacımız var. Bu kaynağa ulaşma noktasında maalesef sıkıntı yaşıyoruz” dedi.

Seferberlik çağrısı yaptığı için eleştirildiğini kaydeden Atakan, “Çağrımı yineliyorum ve bir-iki yıllığına bir şeylerden vazgeçmeyi öneriyorum. Açılış, festival, parti yardımları olmasın, yurtdışı gezileri azalsın… Uç uca eklediğinizde bunlar önemli kalemlerdir” şeklinde konuştu.

Bunu sadece yollar için söylemediğini kaydeden Bakan Atakan, “Sağlık, eğitim ve güvenlik de kaynak istiyor. Bir havuz oluşturalım, topladığımız kaynağı kolektif bir şekilde bu ihtiyaçlara bölüştürelim. Girne’de yarım kalmış okulun tamamlanması gerekiyor. Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin iyileştirilmesi, Güzelyurt’taki hastanemizin bitirilmesi için adımlar atılabilir. Girne-Lefkoşa ve Lefkoşa-Mağusa yolunun tamamının bariyerlenmesi sağlanabilir” dedi.

Verilen bilgiye göre Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan katıldığı programda yol projelerini değerlendirdi, hedeflerini anlattı.

Kaynak sıkıntısının projeleri yavaşlattığını söyleyen Bakan Atakan, şöyle devam etti:

“Yatırımcı ve vatandaşa dokunan bir bakanlık bizimki. Bakanlığımız aktif yatırım yapması, devamlı yollarda sokaklarda olması gerektiği halde bununla tam ters orantılı bir yapının içerisinde. Bundan dört önceki hükümete kadar belli bir fonu da vardı. Şu anda ise fonu olmayan üç bakanlıktan biri. Eskiden sabit radarlardan, trafik güvenliği fonundan gelir elde ederdi; onunla da oto korkuluk, bariyer, yol çizgileri gibi harcamalar yapılabilirdi. Fakat dediğim gibi dört hükümet önce bu fon maliyeye aktarıldı.

Çok sert bir kış geçirdik geçen sene. Hiç beklemediğimiz kilogramda yağış oldu. Zaten bakım ve onarım noktasında kısır bir yapısı var Karayolları Dairemizin. 440 olması gereken çalışan sayısı şu anda 76. Bir değişime ihtiyaç var. Buna benzer o kadar çok sorun var ki. Türkiye’de de karayolları yapı değiştirdi, yüzlerce işçi bulundurmak yerine taşeronlaştırmaya gitti. 10-15 mühendis istihdam etti ve bu mühendisler kuralları koyan ve denetleyen bir konumda oldular. Bizim bu noktada da sıkıntılarımız var, şu an 3 tane mühendisimiz bulunuyor. Bu üç mühendisimiz de son derece özverili bir şekilde, kıt kaynaklarla bulduğumuz paralara karşılık gelecek projeleri üretmeye çalışıyorlar. Bu kadro ve yapı, yapılan yolların bakım ve idamesi konusunda sınıfta kalıyor. Asfalt, altyapı şantiyemiz yok. Bugünün bir çatlağı, iki yağmur sonra çukura dönüşüyor. Yarın başka bir çökmeye yol açıyor. Bu kış dönemi ve imkansızlıklar önümüze çok kötü bir tablo çıkardı. Biz de oturup bu tabloyla ilgili çok kapsamlı bir çalışma yaptık. Ve bir rakam çıkardık ortaya; şu an itibariyle 3 yıllık bir süreç öngörüyoruz; birinci yılda ihtiyacımız 150 milyon TL’dir. Bu 150 milyon; bu sıkıntılı noktaları 15-20 yıl bize sorun yaratmayacak şekilde de yapılmasını sağlayacak.”

“PROJELERİMİZ HAZIR, KAYNAĞA ULAŞMA NOKTASINDA SIKINTI ÇEKİYORUZ”

Bakan Tolga Atakan, yol ve trafiğin hayati öncelik taşıdığını kaydederek, öncelikler için de mutlaka kaynak sorununun çözülmesi gerektiğini ifade etti.

Güncel rakamlar üzerinden örnek veren Atakan, Lefkoşa – Gazimağusa anayolunun ortasına bariyer yapılmasının güncel fiyatının 36 milyon TL olduğunu söyledi.

Buna karşılık Bakanlığın 2019 yılı trafik güvenliği bütçesinin 6 milyon TL olduğunu belirten Atakan “Nasıl olacak?” diye sordu ve şöyle devam etti:

“Buna kurulan düzenin getirisi diyebiliriz, yanlış yapılan harcamalar diyebiliriz. Çeşitli nedenlere bağlamak mümkün. Gelir belli bir gideri karşılamaya yetiyor. Bu giderlerden geriye çok az bir yatırım bütçesi kalıyor ki 2018’de neredeyse hiç kalmadı. Döviz kaynaklı kriz nedeniyle neredeyse sıfır yatırımla geçtik geçen seneyi. 20 Temmuz 2019’da imzalanan bir çerçeve anlaşması oldu. Bunu takiben bütçeye yansıması, kaynakların gelmesi ekim sonunu buldu. Yağmursuz bir dönem geçiriyoruz bu nedenle bazı tamiratları yapabiliyoruz. Aralık-ocak-şubat hava durumu ne getirecek, bunu söylemek güç. Dolayısıyla bir şeylerin düzelmesini istiyorsak bu yönde yapılan ciddi çalışmalar var. Projelerin hepsi hazır. Bugün itibariyle size ülkenin hangi yolu ne kadar yatırım ister söyleyebiliriz. Çukur sayısını bile biliyoruz. Bunları hayata geçirme noktasında ciddi bir kaynağa ihtiyacımız var. Bu kaynağa ulaşma noktasında maalesef sıkıntı yaşıyoruz.”

“ULAŞTIRMA, SAĞLIK, GÜVENLİK VE EĞİTİME KAYNAK GEREK, SEFERBERLİK ÇAĞRIMI TEKRARLIYORUM”

Atakan, “Bir gailemiz var. Gailemiz bu ülkenin 1666 km’lik yol ağını, güvenli, çizimi, tabelası tamam, gerekli noktalarda aydınlatmasını koyarak düşündüğümüz seviyeye getirmektir. Yağışlı bir döneme girdiğimizde eyvah neresi çökecek, nerede su taşkını olacak korkusu yaşamamaktır. Bunu yapmanın yolu da ciddi bir altyapı yatırımıdır” dedi.

Atakan, seferberlik çağrısı yaptığını ve bu nedenle de eleştirildiğini söyleyerek şöyle devam etti:

“Bununla ilgili bir seferberlik çağrısı yaptım. Eleştiriler de aldım ama hiç önemli değil. Biz bu gaileyle Bakanlık olarak bu çağrıyı yaptık. Yineliyorum; bir-iki yıllığına bir şeylerden vazgeçmeyi öneriyorum. Açılış, festival, parti yardımları olmasın, yurtdışı gezileri azalsın… Uç uca eklediğinizde bunlar önemli kalemlerdir. Bunu sadece yollar bağlamında söylemiyorum. Sağlık, eğitim ve güvenlik de kaynak istiyor. Bir havuz oluşturalım, topladığımız kaynağı kolektif bir şekilde bu ihtiyaçlara bölüştürelim. Girne’de yarım kalmış okulun tamamlanması gerekiyor. Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin iyileştirilmesi, Güzelyurt’taki hastanemizin bitirilmesi için adımlar atılabilir. Girne-Lefkoşa ve Lefkoşa-Mağusa yolunun tamamının bariyerlenmesi sağlanabilir.”

“SINIR KAPILARINDAKİ YOĞUNLUĞUN NEDENİ FİZİKİ YAPI”

Sınır kapılarındaki yoğunluk şikayetlerini de değerlendiren Tolga Atakan, yoğunluğun sınır kapılarının fiziki yapısından kaynaklandığını söyledi ve şöyle devam etti:

“Bizim yan yana 5 geliş 5 gidiş yapılabilecek bir sınır kapısına ihtiyacımız var. Lefkoşa’nın doğusuna veya batısına veya Alayköy tarafına bir kapı inşa etmek gerekiyor. Çağlayan bölgesinde bir kapının açılmasından bahsediliyor. Tek gidiş tek geliş olacağı için o da kesin bir çözüm olmaz. Ya birden fazla kapı açılmalı ya da bu yoğunluğu kaldırabilecek fiziki yapıda bir çalışma yapılmalı.”

“2020 BAŞINDAN BAŞLAYACAK DİJİTALLEŞME SEYRÜSEFER BORÇLARININ TAKİBİNİ SAĞLAYACAK”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, 2020 yılının başından itibaren araç kayıtta başlayacak olan dijitalleşmenin seyrüsefer borçlarının tespitiyle ilgili de kolaylık sağlayacağını anlattı.

Bakan Atakan, şunları kaydetti:

“Dijital anlamda sağlıklı bir arşive sahip değiliz. Seyrüseferi ödenmemiş görünen araçların kaçı gerçekten trafiktedir bunu bilemiyoruz. 2020 başından itibaren araç kayıttaki dijitalleşmeyle birlikte seyrüsefer işlemlerine de başlanacak ve bunu daha rahat ölçebileceğiz. Bizdeki rakamlara göre 18 bin araç seyrüseferini ödemedi veya geciktirdi. Bunları da 2020 başından itibaren devreye girecek olan plaka takip sistemiyle anında tespit edeceğiz. MOBESE sistemi araçlarla ilgili en yakın polis birimine bilgi verecek, polis de gerekli işlemi yapacak.”

“2020 YILI SONUNA KADAR HEDEFİMİZ SIFIR EVRAK”

“Ne kadar çok güncel adım atılırsa vatandaşın gündelik yaşamını kolaylaştırıcı işlemleri artırmak da mümkün olacak” diyen Bakan Atakan şunları da söyledi:

“Araç muayene istasyonları çerçevesinde yapılacak dönüşüm, kamu özel ortaklığı ve yeni ehliyet sistemin parçası olacak. 2020 sonunda seyrüseferinizin bitmesine bir ay kala cebinize bir SMS gelecek, muayenenizin zamanı yaklaştığında bir SMS gelecek, sigortanızın bitmesine yakın yine mesajla uyarılacaksınız. Bizim 2020 sonuna kadar hedefimiz sıfır evrak. Her şeyin online yapılabileceğiniz bir portal çalışması yapılıyor.”