Projenin ilk mezunlarına sertifikaları verildi

Avrupa Birliği’nin (AB) finanse ettiği ve Mağusa Kültür Derneği (MKD) tarafından yürütülmekte olan LEAD - Öğren, Deneyimle, Uygula ve Geliştir projesi kapsamında, kadın ve genç istihdamını güçlendirmek amacıyla sunulan eğitimlerin ilk döneminin şubat ayında tamamlandığı bildirildi.

MKD’den verilen bilgiye göre, mart ayında başlayan ikinci dönem eğitimleri ise tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi dolayısıyla yoğun katılım ile çevrimiçi olarak devam ediyor.

PROJENİN İLK MEZUNLARINA SERTİFİKALARI VERİLDİ

Altı ay boyunca yabancı dil yanında çeşitli kariyer gelişim eğitimlerine katılan ve tüm modülleri başarıyla tamamlayan 25 kadın ve 18-30 yaş grubundan 25 genç, toplam 50 kişiye tamamlama sertifikaları verildi.

Sertifika takdim töreni, pandemi ilanı öncesinde Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleştirildi.

Kursiyerlere sertifikaları, Mağusa Kültür Derneği Başkanı Dudu Cumaoğulları, LEAD Proje Müdürü Münise Alibeyoğlu, Mağusa Kültür Derneği Yönetim Kurulu üyeleri ve eğitmenler tarafından takdim edildi.

CUMAOĞULLARI: “ŞİMDİ SIRA DENEYİMLEME, UYGULAMA VE GELİŞTİRMEDE.”

Törende konuşan Mağusa Kültür Derneği Başkanı Dudu Cumaoğulları, “Mağusa Kültür Derneği olarak, her kesime ve herkese iyileştirici bir şekilde dokunabilmeyi amaçladığımız vizyonumuz çerçevesinde, LEAD projemizle, bölgemizdeki kadın ve gençlerin işsizlik sorunuyla mücadele etmek için çabalamaktan ötürü büyük mutluluk duyuyoruz.” dedi.

Cumaoğulları, kursiyerlerin, sadece bu eğitimlerle yetinmemeleri gerektiğini belirtirken, kursiyerlerin öğrendiklerini deneyimlemeleri, uygulamaları ve geliştirmeleri için de tam desteğin devam edeceğini söyledi.

ALİBEYOĞLU

Sertifika takdim töreninde konuşan Proje Müdürü Münise Alibeyoğlu sözlerine Avrupa Birliği’nin desteğiyle 2018 Ekim ayından itibaren Mağusa bölgesindeki işsizlikle mücadele etmek için kesintisiz çalıştıklarını belirtti.

Alibeyoğlu, Gazimağusa’da iş sahibi olmak isteyen kişilerin istihdam edilebilirliklerini ve rekabet güçlerini; ücretsiz eğitimlerle, ödenekli staj programlarıyla, kariyer danışmanlıklarıyla ve çeşitli etkinliklerle arttırmayı amaçladıklarını kaydederek, emeklerinin almanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Mağusa Kültür Derneği Yönetim Kurulu üyelerine ve eğitimleri sunan uzmanlara teşekkür etti.

DÖNEMİ TAMAMLAYAN KURSİYERLER İŞE YERLEŞTİRİLİYOR

İlk dönem eğitimlerini tamamlayanlar arasından seçilen 20 kişi, Gazimağusa bölgesinde faaliyet gösteren ve bilgi ve becerilerine en uygun olan kurumlarda 2 aylık ödenekli staj programına başladı.

Kalıcı meslek edindirme yolunda önemli bir adım olan staj programından proje sonuna kadar toplam 40 kişi yararlanmış olacak.

Bölgedeki işverenlerle geliştirilen iş birliği protokolleri sayesinde, kursiyerler uzmanlık alanlarına ve yeteneklerine göre, onlara ihtiyaç duyan doğru kurumlar eşleştiriliyor ve bu şekilde kalıcı iş imkânı olanağı güçlendirilmiş oluyor. Kursiyerler için piyasadaki mevcut münhallere yönelik başvuru sürecinde danışmanlık hizmetleri de sunuluyor.

LEAD projesi, AB’nin Eğitimde İnovasyon ve Değişim VII (Innovation and Change in Education VII) hibe programı altında Ekim 2018 tarihinden itibaren yürütülüyor.