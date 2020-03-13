Psikologlar Derneği'nden aşırı kaygı yaşayanlara çağrı

Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği, korona virüsünün ciddi bir tehlike olduğu gerçeğini yadsımamakla beraber yaşanan durumu kabullenip, gerekli önlemleri alma ve sosyal medyanın sebebiyet verdiği panik halinden çıkma tavsiyesinde bulundu.

Dernek, korona virüsünün kendisi kadar korku ve kaygının da bulaşıcı olduğunu işaret ederek, aşırı kaygı yaşayan ve bu durumla başa çıkmakta güçlük çeken vatandaşlara derneğe başvurma önerisi yaptı.

Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği Basın ve İletişim Koordinatörü Uzman Psikolog Türkmen Töre, konuyla ilgili açıklamasında, virüsün yarattığı kaygı ve korku konusunda alınması gereken tedbir ve önlemlerin tüm sağlık kuruluşları tarafından paylaşıldığına işaret ederek, virüsün yarattığı aşırı panik halinin zihinsel sağlığı da etkilediği hususunda farkındalık kazanmanın önemine vurgu yaptı.

Töre, “Olumsuz haberleri takip etmek, araştırmak, doğru kaynaklardan elde edinilmeyen bilgilerin yarattığı karmaşa belirsizliklere sebebiyet vermektedir. Bunun sonucunda vatandaşlarımıza düşen, önlemlerimizi alarak günlük işlevlerimizi yerine getirmeye devam etmektir. Bu durum bizleri aşırı kaygı ve korkudan uzaklaştıracaktır” ifadesini kullandı.

Türkmen Töre’nin açıklaması şöyle devam etti:

“Korona virüsü salgını ile ilgili psikolojik stres şu anda toplumumuzu olumsuz etkilemekte ve vatandaşlarımız yaşadıkları panik halinden kaynaklı olarak günlük yaşantılarına devam edememektedirler. Bu hususta aşırı kaygı yaşayan ve bu durumla başa çıkmakta güçlük çeken vatandaşlarımızın Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği’ne başvurmalarını öneriyoruz. Yaşanılan COVID 19 salgını ile ilgili etkilenenlere psiko-sosyal destek için her koşulda hazır olduğumuzu bildirmek isteriz.