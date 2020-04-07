Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Araştırma Şubesi Destek Hattı kuruldu

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, alınan tedbirler kapsamında uzun süre evde kalmanın ve sosyal aktivitelerden yoksun olmanın öğrenciler ile aileler üzerinde yarattığı kaygı ve travmatik etkileri azaltmak amacıyla Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Araştırma Şubesi Destek Hattı kurulduğunu açıkladı.

Öğrencilerin ve velilerin 09:00 - 17:00 saatleri arası 0539 103 1333 numaralı telefondan destek hattına ulaşabileceklerini belirten Çavuşoğlu’ açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı olarak bir taraftan uzaktan eğitimle öğrencilere akademik destek verirken, diğer taraftan öğrenci ve velilere yönelik salgının yarattığı kaygı normalleştirmelerine destek olabilmek için psikososyal hizmetlerimizi öğrencilerimize ve velilerimize sunuyoruz.

Bu doğrultuda, Koronavirüse karşı alınan tedbirler nedeniyle uzun süre evde kalmanın ve sosyal aktivitelerden yoksun olmanın öğrenciler ile aileler üzerinde yarattığı kaygı ve travmatik etkileri azaltmak amacıyla, Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi bünyesinde bulunan Psikolojik Danışma ve Rehberlik Araştırma Şubesi gönüllü okul psikolojik danışmanlarının görev alacağı destek hattı merkezi kurulmuştur.

Öğrencilerimiz ve velilerimiz 0539 103 1333 numaralı telefondan saat 09:00 ile 17:00 arası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Araştırma Şubesi Destek Hattımıza ulaşabileceklerdir.

Bu zor günlerde birlikte daha güçlü olduğumuzun farkındalığı içinde hareket ederek, öğrenci ve velilerimize gerekli desteği vermeye devam edeceğiz. Evde kalın, sağlıkla kalın.”