Rahmet özlem ve şükranla anıyoruz...

Rahmet özlem ve şükranla anıyoruz...
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Kıbrıs Genç Tv ailesi olarak Türkiye Cumhuriyetinin  kurucusu büyük ATATÜRK’ü aramızdan ayrılışının 83. yılında, bir kez daha rahmet özlem ve şükranla anıyor, aziz hatırası önünde saygı ile eğiliyoruz.

Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2021, 11:33
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