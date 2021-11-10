Rahmet özlem ve şükranla anıyoruz...

Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2021, 11:33

Kıbrıs Genç Tv ailesi olarak Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu büyük ATATÜRK’ü aramızdan ayrılışının 83. yılında, bir kez daha rahmet özlem ve şükranla anıyor, aziz hatırası önünde saygı ile eğiliyoruz.