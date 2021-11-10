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Rahmet özlem ve şükranla anıyoruz...
Kıbrıs
10 Kasım 2021 Çarşamba 07:01
Kıbrıs Genç Tv
Kıbrıs Genç Tv ailesi olarak Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu büyük ATATÜRK’ü aramızdan ayrılışının 83. yılında, bir kez daha rahmet özlem ve şükranla anıyor, aziz hatırası önünde saygı ile eğiliyoruz.
Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2021, 11:33
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