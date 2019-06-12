KIBRIS GENÇ TV -ÖZEL HABER

Alsancak Belediyesi, kesim, muayene ve denetimleri yapan mezbahaya, Alsancak’ta yaşayan ve geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Rahmi Temel’in adını koydu.Uzun yıllar belediyeye hizmet veren merhum Rahmi Temel’in adı ölümsüzleştirildi.

Alsancak belediye Başkanı Fırat Ataser,rahat bir hizmet ve en önemlisi hijyendiyerek göreve gelir gelmez mezbaha için gerekli çalışmaları başlatmıştı.

Ramazan bayramından sonra mezbahanın yeni adıyla hizmete geçmesinden dolayı bölge halkı mutluluk duydu.

Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2019, 13:33