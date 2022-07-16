Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu, "Asgari ücret en düşük kamu maaşına eşitlenmeli, özel sektörde sendikasız işçi çalıştırmak yasaklanmalı ve ultra zenginlerden servet vergisi alınarak eğitim, sağlık, ulaşım, barınma gibi kamusal yatırımlarla hayat ucuzlatılmalıdır" dedi.

Rahvancıoğlu, Bağımsızlık Yolu Basın Bürosu aracılığıyla yazılı açıklama yaparak kamu ve özel sektördeki çalışma koşullarını değerlendirdi.

Sadece bu üç talebin, kamu ve özelde çalışan emekçileri ortak bir hedef doğrultusunda birleştirebileceğini belirten Rahvancıoğlu, "Yoksa, kimse kusura bakmasın özel sektör çalışanı, memura sövmeye devam edecek. Bu mücadele için kılını bile kıpırdatmayan sendikacılar da hiç sızlanmasın, özel sektör emekçilerinden az bile dayak yemişler demek ki bugüne kadar. İnsanlara mücadele edecek ortak hedefler göstermezseniz, esas hedef olması gereken sermayedarlar sizi hedefe oturtur, birlikte mücadele etmeniz gereken insanlar sizi topa tutar" dedi.

-“Kamu Sendikaları Bilinçlenmeli”

Memura el uzatması gereken kesimin, özel sektör çalışanları değil kamu sendikaları olduğunu kaydeden Rahvancıoğlu, kamudaki mesai saatleri ve gelir düzeylerinin bu bilinci edinip, özel sektör emekçileri ile ortak mücadele yolu bulmaya daha uygun olduğunu, aç karnına bilinç edinmenin biraz zor olduğunu ifade etti.