Rahvancıoğlu: "Bal gibi de halkın baskısıyla doğru yola geldiniz"

Bakanlar Kurulu'nun aldığı yurt dışından gelen KKTC vatandaşlarının karantinaya alınması kararında Türkiye'nin hariç tutulmasına bazı vatandaşların ve siyasilerin sosyal medya hesabından tepkiler geldi.

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Münür Rahvancıoğlu'da bu karara tepki gösterdi.Özellikle geç saatlerde Özersayın açıklamasından sonra bu kararın geri atılmasına karşı açıklamada bulundu.

Bakanlar Kurulu’nun almamakla hata yaptığı karardan geri adım atılmasına vurgu yaparak ,özellikle Özersay'ın açıklamasından sonra,Rahvancıoğlu'da hesabından işte şu açıklamada bulundu;

Son birkaç saat içindeki gelişmelermiş! Bal gibi de halkın baskısıyla doğru yola geldiniz...

Eğer tabiplerin ve halkın gözü üstünüzde olmasa, aslanı kedi diye yutturacaksınız bize... Bugüne kadar alınan bütün olumlu kararlar halkın ve sağlık uzmanlarının baskısıyla alındı... Size kalsa hala charter seferleriyle falan oyalanıyor olurduk...

Evet yorucu oluyor ama, ensenizden inmeyeceğiz! Sağlığımızı size emanet etmeyeceğiz..

Ne olmuştu?

72 ülkeden gelecek olan KKTC vatandaşlarına 14 gün boyunca devlet gözetiminde karantina uygulaması kararı alınmış ve Türkiye’den gelecek olanlar uygulama dışında bırakılmıştı.

Halkın sosyal medya üzerinden yaptığı baskı sonucunda Özersay, uygulamaya Türkiye’nin de dahil edildiğini açıkladı.

Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2020, 09:27