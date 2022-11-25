Rahvancıoğlu: “Bu seçim, mevzi kazma ve mevzi tutma dönemidir”

Bağımsızlık Yolu (BY) Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu, partisinin, yerel yönetimler seçimini mevzi kazma ve mevzi tutma dönemi olarak değerlendirdiğini kaydetti.

Bağımsızlık Yolu Basın Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre Rahvancıoğlu, TV20’de yayınlanan bir programa konuk olarak, değerlendirmelerde bulundu.

Basına yönelik saldırıların hız kesmeden, sistematik olarak devam ettiğini savunan Rahvancıoğlu, Kazım Denizci’nin, aynı zamanda özel hayatın gizliliğini ihlal konusundan yargılandığını hatırlattı. Denizci’nin, teminata bağlı olduğunu ve yurtdışına çıkamadığını ifade eden Münür Rahvancıoğlu, Denizci’nin bir yıldan fazla zamandır davasının gelmesini beklediğini kaydetti.

Özel Hayatın Gizliliği Yasası’nın mevcut ana muhalefetin de desteği ile çok yakın zamanda geçmiş bir yasa olduğunu söyleyen Rahvancıoğlu, eski mevzuatta da yeni mevzuatta da gazetecilerin yargılandığını ifade etti.

Münür Rahvancıoğlu, “Bu da meselenin bir beceriksizlik değil sistematik bir mesele olduğunu gösteriyor. Kazım Denizci’nin yanındayız diyenler Meclis’te olmalarına rağmen bu yasalarda değişiklik dahi önermediler” diye konuştu.

-“CTP’nin bizimle görüşmemesinden memnunuz”

Gelen bir soru üzerine Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP), son dönemde tüm sol partilerle görüşürken Bağımsızlık Yolu ile görüşmediğini belirten Rahvancıoğlu, “Bu bizi üzmüyor, aksine sevindiriyor. Biz CTP’nin ne düşündüğü ve ne yapmak istediğini çok iyi biliyoruz, CTP de bizim bunu bildiğimizi çok iyi biliyor” dedi.

CTP’nin, “Ben zaten yükseliyorum benim çatım altında birleşeceğiz” şeklinde bir eğilimi olduğunu savunan Rahvancıoğlu, bazı kesimlerin de ışığa koşan böcekler gibi bu çağrıya uyduğunu söyledi. “CTP’nin öncülük yaptığı hiçbir eylemin olumlu sonuç vermediğini” ileri süren Rahvancıoğlu, Koordinasyon Ofisi eyleminin bunun en çarpıcı örneği olduğunu belirtti.

Bağımsızlık Yolu’nun, yerel yönetimler seçimini mevzi kazma ve mevzi tutma dönemi olarak değerlendirdiğini söyleyen Rahvancıoğlu, bu sürecin daha önce elde edilen yerleri koruma ve daha ileriye yükselmek için hazırlanma dönemi olduğunu ifade etti.

Bağımsızlık Yolu’nun, Lefkoşa’da TDP adayı Mehmet Harmancı’yı, Girne’de KSP adayı Osman Zorba’yı desteklediğini belirten Rahvancıoğlu, Güzelyurt’ta ise Reşat Kansoy ve Osman Bican’a destek çağrısı yapıldığını kaydetti.

Gazimağusa’da Bağımsız Aday Salih Oktay’ı destekleyeceklerini ifade eden Münür Rahvancıoğlu, Lefkoşa ve Girne’de, partinin, kendi listeleri ile Belediye Meclis üyeliği için yarışacağını belirtti.