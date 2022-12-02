Rahvancıoğlu: “Emekçiler olarak her alanda sesimizi yükseltmeli, varlığımızı göstermeliyiz”

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu, emekçilerin her alanda seslerini yükseltmesi, varlıklarını göstermesi gerektiğini söyledi.

Bağımsızlık Yolu'ndan yapılan açıklamaya göre Rahvancıoğlu, Mayıs TV’de yayınlanan Gazete Sohbetleri programına katılarak gündemi değerlendirdi. Rahvancıoğlu, gündemi meşgul eden cinsiyet kotasıyla adaylıkların düşmesi konusunda değerlendirmede bulundu. Kotayla ilgili yasanın Meclis'te oy birliğiyle geçtiğini hatırlatan Rahvancıoğlu, “Kendi geçirdikleri yasanın nasıl uygulanacağı ile ilgili bilgi sahibi olmadıkları da ortaya çıkmış oldu” dedi.

Belediye yasası, sayısı, seçim tarihi karmaşasıyla, son yaşanan kota sorununa edebiyatçı Taylan Kara’nın söylediği bir sözle atıfta bulunan Rahvancıoğlu, “toplumu ahmaklaştıranlar en önce kendileri ahmaklaşırlar” ifadelerini kullandı. "Kotaya uygun başvuru yapılmamışsa ve başvuru süreci de dolmuşsa bitmiştir" ifadelerini kullanan Rahvancıoğlu, normalde bunun olması gerektiğini belirtti ve yeniden yasal düzenleme yapılmasını eleştirdi.

Gazimağusa bölgesi belediye seçimlerinde iki adayın, adaylıktan son dakikada çekilmesi hakkında da açıklama yapan Rahvancıoğlu, müdahalenin söz konusu olduğunu ancak UBP’yi de herkesin çok iyi bildiğini, çıkar ilişkilerinin söz konusu olduğunu savundu. Geçmişte UBP kurultaylarında da benzerlerinin yaşandığını anımsatan Rahvancıoğlu, "Çekilen adaylar başka isteklerini garantiye alıp seçimden çekilmişlerdir. Gerçek UBP’liler bunun böyle olduğunu çok iyi bilir" diye konuştu.

Halkın seçim heyecanı yaşadığını düşünmediğini belirten Rahvancıoğlu, halkın ciddi anlamda geçim sıkıntısı çektiğini, asgari ücretin artmasını beklediğini, ısınma, barınma, giyim derdinde olduğunu, benzin fiyatlarından dolayı işine bile nasıl gideceğini düşündüğünü aktardı.

Rahavancıoğlu, "Halk, var olan rejim partilerinin elde edecekleri makamlarla kendi hayatlarını iyileştiremeyeceğini biliyor. Rejim partilerinin pratiğinin bu olması siyasetin bundan ibaret olduğu anlamına gelmiyor" diyerek emekçiler olarak hayatın her alanında seslerini yükseltmeleri, varlık göstermeleri, her fırsatı değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

-"Pahalılığı önlemek için üretim, emek, dağıtım ve satış kooperatifleri konulmalı"

Pahalılık konusuna da değinen Rahvancıoğlu, kamusal eğitim, kamusal sağlık, kamusal toplu taşıma gerekliliği üzerine daha önce birçok kez açıklama yaptıklarını belirtti. Rahvancıoğlu, tüm bunların olması halinde giderlerin düşüreceğini, bütçenin rahatlatacağını aktardı. “Fahiş fiyatlar” sorunu olduğunu da kaydeden Rahvancıoğlu, bu soruna çare olarak denetim önerisi yaptıklarını söyledi.

Rahvancıoğlu, denetimin tek başına bu yüksek fiyatları aşağıya çekemeyeceğini, denetimin yanına üretim, dağıtım ve satış kooperatiflerinin konulması gerektiğini anlattı. Rahvancıoğlu, “Kâr amacı güden ticari market sistemi yerine düşük kâr marjıyla çalışan, kooperatifçilik mantığıyla hareket eden satış kooperatifleri sistemi kurulmalıdır” açıklamasını yaptı.

Rahvancıoğlu, “Özet olarak üretim kooperatifleriyle üreticinin desteklenmesi, dağıtım kooperatifçiliği ile dağıtım maliyetlerinin azaltılması ve satış kooperatifi ile de kâr amacı gütmeden düşük kâr marjıyla çalışan bir market sisteminin sağlanmasından bahsediyoruz” dedi.