Rahvancıoğlu: “İktidarı elinde tutan odaklarla mücadele etmek gerek”

Bağımsızlık Yolu Lefkoşa Milletvekili Adayı Münür Rahvancıoğlu, iktidar olmak için, “iktidarı elinde tutan odaklarla” mücadele etmek gerektiğini söyledi.

Rahvancıoğlu katıldığı bir televizyon programında, “rejim” partilerinin birbirlerini sürekli suçlayarak rejimin devamını ve istikrarını sağladığını iddia etti. Söz konusu partilerin hiçbir zaman iktidar olmadıklarını çünkü “mevcut iktidar odakları”yla mücadele etme perspektifleri olmadığını söyleyen Rahvancıoğlu, iktidar olmak için, “iktidarı elinde tutan odaklarla” mücadele etmek gerektiğini savundu.

Ekonomi ve çalışma hayatındaki sorunlara çözüm üretmenin çok önemli olduğunu ifade eden Rahvancıoğlu, Kıbrıs Sorunu, ekoloji, kadın özgürleşmesi konularının daha geri planda kaldığını söyledi.

Devletin üretim ve hizmet faaliyetlerinden el çekmesi, kapatılan kamu iktisadi teşebbüsler ve özelleştirmeler sonucunda devlet gelirlerinin azaldığını ifade eden Rahvancıoğlu, devletin giderleri azaltmak için uygulanan sıkı bütçe politikasının değişmesi ve genişlemeci bir bütçe politikasının uygulanması gerektiğini belirtti.

Rahvancıoğlu, halkın ücretsiz kamusal sağlık, eğitim, toplu taşıma ve barınma ihtiyaçlarının kamu eli ile sağlanması ve halkın giderlerinin azaltılması gerektiğini vurguladı. Halkın gelirinin artması için asgari ücretin en düşük kamu maaşına endekslenmesi ve hayat pahalılığının iki aya çekilmesi gibi uygulamaların kısa vadeli çözüm olacağını söyleyen Rahvancıoğlu, halkın giderlerini azaltacak kamusal hizmetlerin artması ile dengenin kurulabileceğini ifade etti.

Güvenlik, yemekhane ve temizlik hizmetlerin de taşeron firmalara verilmesinin doğru olmadığını belirten Rahvancıoğlu, kamuda özellikle sağlık ve eğitim sektörlerinde taşeron uygulamasının kalkması gerektiğini, başta İskele Bölgesi olmak üzere tüm ilçelerde tam donanımlı hastanelerin olması gerektiğini, okul sayısının artırılması ve tam gün eğitime geçilmesi, okullara sağlanacak devlet katkısı ile ailelerin okul parası, kırtasiye, kitap ve dergi masrafları gibi giderlerle karşılaşmaması gerektiğini söyledi.