Rahvancıoğlu: “Muhaceret politikasının mantıklı temeller üzerine oturtulması acil bir gereklilik”

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu, KKTC’nin muhaceret politikasının mantıklı temeller üzerine oturtulmasının acil bir gereklilik olduğunu kaydetti.

Yazılı açıklamasında, ülkedeki muhaceret politikasını eleştiren Rahvancıoğlu, sadece Ermenistan, Nijerya ve Suriye’den KKTC'ye gelecek kişilerin önceden vize almak zorunda olduğunu söyleyerek, “Dünyanın geriye kalan ülkelerinden gelen herkes istediği zaman uçağa binip kapımıza kadar serbest gelebiliyor…” dedi.

Giriş kapılarında yüzlerce farklı ülkeden gelen kişiye işlem yapıldığını söyleyen Rahvancıoğlu, “Sivil hizmet görevlileri bu insanların hangi maksatla geldiği, ülkesine geri dönüp dönmeyeceği, nerede kalacağı, kaç parası olduğu gibi onlarca meseleyi ayaküstü ve arkada sıra bekleyen kişileri de hesaba katarak tek başlarına çözmek zorunda kalıyor” ifadelerine yer verdi.

İnşaat şirketlerinden referansı olan ve potansiyel müşteri olarak görülen tüm İran vatandaşlarının ülkeye hızlıca ve zorluk çıkarılmadan alındığını savunan Rahvancıoğlu, “Sermayenin kâr arzusu için kevgire çevrilen memlekete sahip çıkmazsak, yaşayacak bir toprak, nefes alacak hava, selam verecek ahbap bulamayacağız... Bunun için kârı değil emeği öne alan bir siyaset gerek, emekçinin partisi, emeğin siyaseti gerek... Öyle bir parti var” dedi.

Muhaceret politikasının mantıklı temeller üzerine oturtulmasının acil bir gereklilik olduğunu söyleyen Rahvancıoğlu, Bağımsızlık Yolu’nun yıllardır dile getirdiği politikaları hatırlattı.