Bağımsızlık Yolu (BY) Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu, özel okulların teşvik, hibe, muafiyetlerle beslenmesi yerine bütçenin kamusal eğitime ayrılması gerektiğini vurguladı.

Okulların açılmasıyla yaşanan olumsuzlukları eleştiren Rahvancıoğlu, özel okulların vergilendirilmesi ve ultra zenginlerden servet vergisi alınması gerektiğini belirtti.

BY’den yapılan yazılı açıklamaya göre, eğitim yılı başlar başlamaz birçok olumsuzluğun gündeme yerleştiğine dikkat çeken Rahvancıoğlu, okullardaki altyapı sıkıntıları, öğretmen eksiklikleri, çocuklardan eğitim için talep edilen paralar, kıyafet-kitap-kırtasiye masrafları gibi sıkıntıların saymakla bitmediğini belirti.

Girne-Lefkoşa arasında okul taşımacılığı yapan bir otobüsün alev almasını da eleştiren Rahvancıoğlu, ulaşımla ilgili sıkıntıların da yeni bir boyut kazandığını vurguladı.

Rahvancıoğlu, “Bugün eğitimin içine düşürüldüğü durum; tek bir hükümetin değil, gelmiş geçmiş tüm hükümetlerin ortak eseridir. Olmayan yollarda, yanan otobüslerde, parasını kendi ödediğimiz kıyafet ve kitaplarla, çağ dışı bir müfredatı anlatacak öğretmen bulamadığımı,z damı çöken okullara gitmeye çalışıyor çocuklarımız. Tüm sermaye uşağı rejim partileri eserleriyle gurur duyabilirler” ifadesini kullandı.