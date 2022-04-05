Rahvancıoğlu: “Patrona katkı yerine, ücretsiz elektrikle doğrudan vatandaşa destek sağlanabilir"

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu, hükümetin, işverenin sigorta katkısını karşılamak yerine, elektrik indirimi yaparak patronu değil doğrudan vatandaşı destekleyebileceğini belirtti.

Bağımsızlık Yolu Basın Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu, konuk olduğu programda ülke gündemini değerlendirdi.

Rahvancıoğlu, ülkede yaşanan sıkıntıların nedeninin büyük sermaye grupları ve ultra zenginler olduğunu savunarak, Bağımsızlık Yolu için emek siyasetinin önemine dikkat çekti.

Özel sektörde sendikasız işçi çalıştırılmasının yasaklanması, servet vergisi alınması, göç yasasının kaldırılması, asgari ücretin en düşün kamu maaşına endekslenmesi ve eşel mobilin iki aya çekilmesi konularının kendileri için çok önemli olduğunu ifade eden Rahvancıoğlu, Kıbrıs konusunda ise federal Kıbrıs noktasında net olanlarla birlikte yürüyebileceklerini söyledi.

Elektrik zammı ve işverenlere prim desteği konularına da değinen Rahvancıoğlu, şöyle devam etti:

“İkinci dilime geçmeden 249 kilowatt’a kadar elektrik tüketen birinin elektrik faturası yaklaşık 350-400 TL’dir. Sayın Başbakan yaptığı açıklamada Bakanlar Kurulu’nun işverenlerin her işçi için sigortaya ödediği yüzde 11’lik işveren payının yüzde 65’ini biz devlet olarak üstleniyoruz dedi. Bu rakamın ise aşağı yukarı 500 TL’ye denk geldiğini söyledi. Yani, 1 işçisi olan işverene 500 TL, 10 işçisi olana 5000 TL, 100 işçisi olana 50.000 TL verilecek. Eğer sen herkesin içinde yaşadığı bir ev için olacak şekilde 250 kw’a kadar olan elektriği ücretsiz yaparsan, hane başına 350 TL katkı yapmış olursun. Hükümet doğrudan doğruya insanları mı destekleyecek, yoksa bugüne kadar olduğu gibi patronları mı destekleyecek? Bağımsızlık Yolu’nun emekten yana söylemleri gerçeği yansıtır ve nettir. Kaynak yok derken sigorta katkısı için nereden para bulacakları da muğlaktır.”