Rahvancıoğlu: “Sınıf mücadelesi zor, yıpratıcı, uzun ama bu düzenden kurtulmanın başka yolu yok…”

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu, sınıf mücadelesinin zor, yıpratıcı, uzun süreli olduğunu kaydederek, bu düzenden kurtulmanın başka yolu olmadığını söyledi.

Rahvancıoğlu, Kıbrıslı Türk halkına yönelik baskı ve dayatmaların sürdüğünü, iradeye, seçimlere, yerel yönetim yapısına, eğitim ve inanç sistemine yönelik müdahalelerin hız kesmeden devam ettiğini de savundu.

Münür Rahvancıoğlu, “Okullarımız dökülürken, hastanelerimiz dolup taşarken; doktor, hemşire, öğretmen ihtiyacı had safhadayken, külliye adı altında inşaat sermayesine para aktarma ve patronun kim olduğunu gösterme pratiği yaşanıyor, doğaya, ağaçlara verilen zarar da çabası” ifadelerini kullandı.

Rahvancıoğlu, bu sürecin karşısında durabilecek yegane kesimin işçiler, emekçiler, küçük esnaf, meslek sahipleri olduğu söyleyerek, emekçilerin bilinçlenmesi, güçlenmesi ve örgütlenmesi; gündelik yaşamda özne olması gerektiğini kaydetti.

Münür Rahvancıoğlu, “Egemenler ellerini kollarını sallaya sallaya külliye inşaatı için ağaçları sökebiliyorsa, özel sektörün sendikasız; emekçilerin örgütsüz olmasındandır” ifadelerini de kullandı.