Bağımsızlık Yolu (BY) Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu, “Türkiye’den elektrik alma sürecine bizi yıldırarak, razı etmeye çalışıyorlar” dedi.

Bağımsızlık Yolu Basın Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre Rahvancıoğlu, Mayıs TV’de bir programa katılarak, gündemi değerlendirdi.

AKSA ile sözleşmenin yenilenmesi ile ilgili sürece işaret eden Rahvancıoğlu, “Elektrik kesintilerinin bu döneme gelmesi tesadüf olamaz” diyerek, benzerinin tüpe veya benzine zam geleceğinde de yaşandığını söyledi.

Son üç yılda AKSA’ya ödenen parayla yeni santral kurulabileceğini ifade eden Rahvancıoğlu, “Buna rağmen o paraları ödüyoruz ve elektriksiz kalıyoruz” diye konuştu.

Münür Rahvancıoğlu, “Elektrik ihtiyacımızı Türkiye Cumhuriyeti’nden alma sürecine bizi yıldırarak razı etmeye, bu halkın değerlerini, birikimini deniz ötesi sermaye kuruluşlarına peşkeş çekmeye çalışıyorlar” iddiasında bulundu.

Rahvancıoğlu, AKSA’nın kamulaştırılması ve kamusal elektrik üretiminin sağlanması için gerekli adımların derhal atılması gerektiğini belirtti.

Ülkede kamusal toplu taşıma olmaması nedeniyle bireysel araba kullanımının zorunlu olduğunu söyleyen Rahvancıoğlu, “seyrüsefer harçlarına yapılan zammın soygun olduğunu” ileri sürdü.

“Yol vergisiyle maaş ödüyorlar” söyleminin yanlış olduğunu kaydeden Rahvancıoğlu, vergilerin işverenlere teşvik olarak verildiğini savundu.

“Kamunun üzerindeki yükün, kamu emekçileri olduğu algısı hükümetin çıkarınadır, ancak rakamlarla da ortaya konulduğu gibi bu doğru değildir” diyen Münür Rahvancıoğlu, “hükümetin, kamu çalışanlarını hedef olarak göstermek istediği için bu tarz söylemler kurduğunu” öne sürdü. BY Genel Sekreter Yardımcısı Rahvancıoğlu, bir kamu sendika başkanının bu tarz söylemde bulunmasının ise yanlış olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını dile getirdi.

-“Acilen Çocuk İzlem Merkezleri kurulmalıdır”

Çocuk İzlem Merkezlerinin acilen kurulması gerektiğini kaydeden Rahvancıoğlu, vatandaş olsun, olmasın çocukların bu merkeze kayıtlı olup, anbean takip edilmesi gerektiğini, bunun sosyal devlet olmanın gereği olduğunu belirtti.

“Dinsel gericilik ve muhafazakarlaşmanın ilk hedefinde kadınlar ve çocuklar vardır” diyen Münür Rahvancıoğlu, “muhafazakar zihniyetin, sonunda şiddet ve ölüm olan her türlü erkek otoritesini kadına uygulanabileceğini net şekilde ortaya koyan bir anlayış olduğunu” iddia etti.

-“Tek gerçekçi, uygulanabilir çözüm modeli federasyondur”

BM Güvenlik Konseyi söylese veya söylemese de ülkede gerçekçi, uygulanabilir tek çözümün federasyon olduğu görüşünü belirten Rahvancıoğlu, federal bir çözüm için müzakerelerin gerekli olduğunu kaydetti. “Masanın, sokaktan, halkın bağrından, vicdanından desteklenmesi için yapılması gerekenlere bugünden başlanmalıdır” diyen Rahvancıoğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın açıklamalarını eleştirdi.