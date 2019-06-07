Ramazan ayındaki faaliyetleri açıkladı

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, KKTC’de yaşayan ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için önemli bir fırsat ayı olan ramazan ayında, paylaşma olgusunun toplum geneline yayılması adına kurum ve kuruluşların önemli iş birliği yaptıklarını kaydetti.

Kıbrıs Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, ramazan ayında birçok bölgede kurulan iftar çadırlarında paylaşma, kaynaşma ve dayanışma vurgusunun en küçük yerleşim yerlerinde yaşayanlardan şehirlerde yaşayan kişilere kadar aktarılmasının hedeflendiği belirtildi.

Açıklamada, “Kıbrıs’ta Ramazan 2019” etkinliğine, Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı, Sivil Savunma Teşkilatı, T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği, T&T Airport, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği, Kıbrıs Türk Sanayi Odası ve Osmanlızade Otomotiv’in katkı koyduğu kaydedildi.

26 SABİT YER 72 KÖYDE İFTAR VERİLDİ

Lefkoşa, Girne, Gazimağusa, Lefke, Güzelyurt, İskele ve Dipkarpaz’da kurulan “Gönül Sofraları”nda yüzbinlerce kişi 26 sabit noktada kurulan iftar sofralarında bir araya getirlirken, 72 köyde de iftarlar bölgenin sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle verilerek binlerce kişinin aynı sofralarda buluşturulduğu kaydedildi.

40 BİN ÇOCUĞA ULAŞILDI

İftarlarda çocukların beğeniyle izlediği Karagöz-Hacivat gölge oyunu gösterimi gerçekleştirildiği, Gönül Coğrafyaları Kültür Tırı’nın da belli bölgelerde ramazana özel gösteriler sunduğu kaydedildi.

Mobil tır vasıtasıyla 40 bin çocuğa ve aileye ulaşıldı.

6 BİN İHTİYAÇ SAHİBİ AİLEYE GIDA KOLİSİ DAĞITIMI YAPILDI

Ayrıca 6 bin ihtiyaç sahibi aileye ramazan gıda kolisi dağıtımı İyilik Gönüllüleri, Kızılay Gönüllüleri ve diğer gönüllülerin katılımıyla gerçekleştirildi.

ENGELLİLER BAŞTA OLMAK ÜZERE BİRÇOK İHTİYAÇ SAHİBİ AİLEYE ULAŞILDI

Yapılan etkinliklerle engelliler başta olmak üzere, ihtiyaç sahibi birçok aileye ulaşılarak vakıf ruhunun dayanışma ve paylaşma olduğu vurgulandı.

Açıklamada, ramazanda, İyilik Gönüllüleri, Kızılay Gönüllüleri ve etkinliğe katkı koyan tüm kurum, kuruluş ve şahıslara teşekkür edildi.

Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2019, 17:54