Ramazan ayının başlaması nedeniyle mesajlar

ÜSTEL

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Ramazan ayı boyunca da maske-mesafe-hijyen kurallarına uyum çağrısı yapıp, kalabalık topluluklar halinde iftar ve sahur sofralarında bulunulmamasını istedi. Üstel, “Unutulmaması gerekir ki mübarek Ramazan ayında alacağımız önlemler toplum sağlığı açısından fırsat olabilir.” dedi.

11 ayın sultanı Ramazan ayının vatandaşa ve İslam alemine hayırlı olması temennisinde bulunan Üstel, Ramazan ayı idrak edilirken koronavirüs önlemleri ve kurallarının hiçbir zaman ihmal edilmemesi gerektiğini belirtti.

Üstel, korona virüs salgınının etkisini sürdürdüğü bu dönemde yaşanılan hassas süreçle ilgili üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirip, gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceklerini belirtti. Üstel böylesi zor zamanlarda sabır, irade ve azmin önemine dikkat çekti.

Üstel “Ramazan ayını pandeminin kontrolü açısından verimli geçirebilirsek, sonrasındaki açılım sürecini hızlandırıp, ekonomi çarklarının daha hızlı dönmesini sağlayabiliriz” dedi.

Sağlık Bakanı Üstel, ülkedeki tüm sektörlerle el ele vererek, iyi bir kriz yönetiminin ancak halkın desteğiyle sağlanabileceğine vurgu yaptı.

Ünal Üstel, Ramazan ayı boyunca halkın öncelikle ibadetleri sırasında maske mesafe hijyen kurallarına riayet etmelerinin önemine vurgu yapıp, “Kalabalık topluluklar halinde iftar ve sahur sofralarında bulunmamaya, mümkünse çekirdek aile içerisinde kendi evlerimizde bu ibadetlerimizi yerine getirmeye dikkat etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Üstel, “Unutulmaması gerekir ki mübarek Ramazan ayında alacağımız önlemler toplum sağlığı açısından fırsat olabilir.” dedi.



Ünal Üstel, mesajını şöyle tamamladı:“Ramazan vesilesiyle kısa süre içerisinde salgın hastalıktan tüm milletimizin ve tüm insanlığın kurtulmasını temenni ediyor; tekrar yan yana, el ele, omuz omuza, birbirimize sımsıkı sarılarak dargınlıkları ve kırgınlıkları bir kenara bırakıp kucaklaşacağımız nice Ramazanlara kavuşmayı diliyorum”

BÜSKÜVÜTÇÜ

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Genel Başkanı Buray Büsküvütçü, Türk ve İslam âleminin Ramazan ayını kutlayarak, koronavirüs salgını nedeniyle ekonomi ve sağlık açısından içinden geçilen “zor dönemde” vatandaşlara yardımlaşma çağrısında bulundu.

MDP Genel Başkanı Büsküvütçü, Ramazan ayı dolayısıyla yayımladığı mesajda, “11 Ayın Sultanı Ramazan-ı şerife kavuşmanın mutluluğunu yaşamaktayız. Oruç geleceğe açılan en güzel kapıdır. Ramazan geldiğinde evlere huzur bereket ve heyecan gelmektedir” dedi.

Büsküvütçü, mesajına şöyle devam etti:

“Oruç kalkandır. Bizlerde amellerin en güzellerinden olan oruçlarımızı yerine getirirken vatandaşlarımızla istişare ve yardımlaşma halinde olmaya devam edeceğiz. Ekonomi ve sağlık anlamında çok zor bir dönemden geçmekteyiz. En büyük dileğimiz koronavirüs gibi bir salgının bir an önce geçip, insanların bayram ve Ramazan coşkusunu ailesi ile birlikte yaşamasıdır.”

Ülkede koronavirüs salgını vakaların artmaya devam ettiğine de işaret eden Büsküvütçü, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması çağrısında bulundu.

Büsküvütçü mesajında, “Şu anda bizlerin sağlığı ve geleceği için hastanelerde ölüm kalım savaşı veren sağlık çalışanlarımızın, evine ekmek götürmekte zorlanan ama kimsenin görmediği vatandaşlarımızın ve geleceği hazırlayan gençlerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Türk ve İslam aleminin ramazan ayı mübarek olsun” dedi.