Ramazan Bayramı 4 Haziran’da başlıyor

İslam dininin kutsal kitabı Kuran’ı Kerim’in indirildiği ay olarak kabul edilen Ramazan ayında tutulan orucun ardından kutlanan Ramazan Bayramı, 4 Haziran Salı günü başlıyor. Ramazan ayının son orucu, 3 Haziran Pazartesi günü tutuluyor.

Bayram namazı Salı günü, sabah saat 06.15’te kılınacak.

Ramazan Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı halkla bayramlaşacak, Merkezi Cezaevi’nde açık görüş yapılacak.

4 gün sürecek Bayram boyunca hizmetlerin aksamaması için belediyeler de çeşitli tedbirler aldı.

Ramazan Bayramı namazı, Salı sabah saat 06.15’te kılınacak. Din İşleri Başkanlığı bu yıl Ramazan için verilecek fitreyi 30 TL olarak belirledi. Fitrelerin, bayram namazından önce verilmesi gerektiği hatırlatıldı.

Ramazan Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı, bayramın ilk günü Cumhurbaşkanlığı’nda saat 10.00’da halkla bayramlaşacak.

Ramazan Bayramı nedeniyle, Merkezi Cezaevi’nde bulunan mahkum ve tutuklular, Ramazan Bayramı süresince yakınları ile açık görüş yapabilecek.

Ziyaretler, Merkezi Cezaevi tarafından önceden belirlenen program doğrultusunda 09.00-16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Ziyaretçilerin kendini tanıtıcı belge taşımaları ve götürülecek olan yiyeceklerin ziyaret esnasında tüketilebilecek şekilde kısıtlı olması gerekiyor.

Din İşleri Başkanlığı’nca, Ramazan Bayramı nedeniyle 6 Haziran Perşembe günü, normal zamanlarda geçişlerine izin verilmeyen KKTC ve Türkiye vatandaşlarından bin kişinin katılımıyla Hala Sultan Tekkesi’ne ziyaret düzenleniyor.