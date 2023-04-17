Ramazan Bayramı Cuma günü başlıyor...

İslam âleminde oruç tutma ayı olan Ramazan'ın ardından üç gün boyunca kutlanan dinî “Ramazan Bayramı” (Şeker Bayramı) Cuma günü başlıyor.

Ramazan ayının son günü olan Perşembe günü arife... Cuma günü başlayacak Ramazan Bayramı 3 gün sürecek ve Pazar günü sona erecek.

Cuma günü tüm devlet daireleri ve okullar tatil olacak.

-Bayram namazı saat 06.39’da kılınacak

Bayramın ilk günü olan 21 Nisan Cuma günü Bayram Namazı, ada genelinde saat 06.39’da kılınacak.

-Cumhurbaşkanlığındaki bayramlaşma 10.30'da

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, Cuma günü saat 10.30'da Cumhurbaşkanlığında halkla bayramlaşacak.

11 ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayına 23 Mart tarihinde ilk sahur yapılarak başlanmıştı. Son iftar ise 20 Nisan Perşembe yani arife günü yapılacak.

Din İşleri Başkanlığı bu yılki fitreyi 100 TL olarak belirlemişti.