Ramazan Bayramı üçüncü gününde

Ramazan bayramını değerlendirerek tatile giden vatandaşlar bugün yavaş yavaş dönüş yolunda.Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar yarın iş başı yapacak.

Müslümanların oruç tuttuğu Ramazan ayının ardından dün başlayan Ramazan Bayramı, bugün 3. gününde. 3 günlük bayramın,bugün tamamlanmasıyla resmi tatil de sona erecek.

Polis, bayramın ilk günü ülke genelinde ciddi bir trafik kazası meydana gelmediğini açıkladı.

Daha da yoğunlaşan trafikte, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürmemek için vatandaşları trafik kurallarına uyma konusunda uyaran polis, alkol alınması halinde araç kullanılmaması, gerekirse polisten yardım istenebileceğini hatırlattı.

Öte yandan Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Gazimağusa Belediyesi, Girne Belediyesi, Güzelyurt Belediyesi, İskele Belediyesi ve Lefke Belediyesi bayramın sorunsuz geçmesi için gerekli tedbirleri aldığını duyurmuştu.