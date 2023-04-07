Ramiz Manyera’nın cenazesinde iş dünyasının eski ve yeni bir çok tanınan ismi bir araya geldi

Dün hayatını kaybeden sevilen iş insanlarından Ramiz Manyera, bugün son yolculuğuna uğurlandı.Lefkoşa İsmail Safa Camii’inde kılınan cenaze namazı KKTC’nin eski ve yeni bir çok iş insanını bir araya getirdi. Cenazede ayrıca başta Cumhurbaşkanı Ersin Tatar olmak üzere bir çok siyasetçi ve sevenleri de hazır bulundu.1974 öncesi Kıbrıslı Türklerin tek gazlı içeceği olan Bel-Cola’nın yaratıcısı olan Manyera, 1974 sonrası ürettiği ilk kutu kola Bixi Cola ile Türkiye pazarına girmiş ve satış rekorları kırmıştı.Ramiz Manyera bir dönem Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanlığı da yapmıştı. – kibrisgenctv.com