Rapor, Cumhurbaşkanlığı’na ulaştırıldı

Cumhurbaşkanlığı Teknik Komiteler Genel Koordinatörü Meltem Onurkan Samani, Cumhurbaşkanlığı’na bağlı iki toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin Sağlık Bakanlığı’ndan 23 Mayıs 2020 tarihinden beridir beklemekte olduğu KKTC Covid 19 Raporu’nun 14 Temmuz 2020 Salı günü mesai bitiminde Cumhurbaşkanlığı’na ulaştırıldığını belirtti.

Raporun gecikmesi nedeniyle geçtiğimiz Salı günü yapılması planlanlan iki toplumlu Sağlık Teknik Komitesi ortak toplantısının ‪21 Temmuz Salı‬ günü ‪saat 11.00‬’e ertelendiğini ifade eden Samani, şöyle devam etti:

“Kıbrıs Türk tarafınca raporun sunumunun yapılacağı ortak toplantı öncesinde ilgili raporun Kıbrıs Rum tarafına prosedür gereği önceden gönderilmesi gerektiğinden, raporun ön değerlendirmesi Komitenin Kıbrıslı Türk üyelerince yapıldıktan sonra bugün (15 Temmuz 2020)’de Komite eş-başkanı tarafından Kıbrıslı Rum muhatabı ile Birleşmiş Milletler’in komiteden sorumlu görevlisine iletilmiştir.

İki toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin önümüzdeki salı sabahı gerçekleştirilecek ortak toplantısı öncesinde raporun detaylı değerlendirmesini yapmak üzere yarın (‪16 Temmuz 2020 Perşembe‬) ‪saat 14.30’da‬ Komitenin Kıbrıslı Türk üyeleri Cumhurbaşkanlığı’nda toplantı yapacaktır”

Cumhurbaşkanlığı Teknik Komiteler Genel Koordinatörü Meltem Onurkan Samani, toplantıya ilgili raporu hazırlayan uzmanların da davet edildiğini dile getirdi.