Rasıh Reşat Dış Basın Birliği Başkanlığı ve üyeliğinden istifa etti

Dış Basın Birliği Başkanı Rasıh Reşat, birlik başkanlığı ve üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Reşat, yazdığı bir köşe yazısıyla ilgili Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın “şikayeti ve şikayet merciinin gördüğü lüzum” üzerine istifa kararını aldığını duyurdu.

Rasıh Reşat, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Cumhurbaşkanı’nın yazılarımla ilgili yaptığı şikayet ve şikayet merciinin gördüğü lüzum üzerine Dış Basın Birliği Başkanlığı görevimden ve üyelikten istifa etmiş bulunuyorum.”