Rauf Denktaş iddiaları yalanladı

Rauf Denktaş, bazı basın organlarında olası bir teknokrat hükümete dışarıdan bakan olarak atanabileceğine ilişkin iddiaları yalanladı.

Denktaş sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Bazı basın organlarında olası bir teknokrat hükümete dışarıdan bakan olarak atanabileceğim şeklinde yayınlanan haberler üzerine bunun hiçbir şekilde gerçekleri yansıtmadığı ile ilgili bir açıklama yapma gereği hasıl oldu.

Ülkenin içinden geçmekte olduğu bu sıkıntılı süreçte elbette herkesin üzerine düşeni yerine getirmesi gerektiği gerçeği ortada durduğu halde, siyasi terbiyem gereği koalisyon veya hükmet modellerinin hiç bir noktasında halkın onayını henüz almamış bir siyasetçi olarak görev almayacağımın bilinmesini isterim.”