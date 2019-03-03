Rauf Denktaş Üniversitesi, İstanbul'da konferansa katıldı

Rauf Denktaş Üniversitesi (RDÜ) İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezin’de bu yıl dördüncüsü düzenlenen, 60’ın üzerinde ülkeden 140’ın üzerinde akademisyenin sunum yaptığı EURIE-Avrasya Yükseköğretim Zirvesi’ne katıldı.

RDÜ’den yapılan açıklamaya göre, EURIE-Avrasya Yükseköğretim Zirvesi‘de RDÜ’yü Mütevelli Heyeti Başkanı Rauf Denktaş ve RDÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak temsil etti.

RDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Rauf Denktaş yaptığı açıklamada, EURIE - Avrasya Yükseköğretim Zirvesi’ne katılmakla çeşitli ülkelerden gelen yöneticiler ve akademisyenlerle görüşme fırsatı elde ettiklerini, bundan büyük yarar sağladıklarını belirterek RDÜ’yü özel olarak EURIE-Avrasya Zirvesi’ne davet eden Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti ve Avrasya Üniversiteler Birliği (EURAS) Başkanı Mustafa Aydın’a teşekkür etti.

Denktaş, birçok ülkeden gelen yükseköğretim yöneticileri yanında Arap Üniversiteler Birliği Yeni Başkanı ve Mısır eski Eğitim Bakanı Prof. Dr. Amr Ezzat Salama ile de görüştü.